Российский удар по Запорожью: в городе возросло количество жертв и раненых

Количество погибших в результате российского авиационного удара по жилым кварталам в городе Запорожье увеличилось до трех человек.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.
По информации местных властей, жертвами атаки стали 67-летняя женщина, а также мужчины 62 и 49 лет.
Еще 13 гражданских получили травмы и ранения, им уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, днем 21 июля российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые кварталы Запорожья. Ранее сообщалось о двух погибших и девяти раненых.
А утром 21 июля враг атаковал ударными БПЛА Центральный район Херсона. В результате попадания дрона в автомобиль погибла женщина.
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