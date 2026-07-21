Российский удар по Запорожью: в городе возросло количество жертв и раненых

Количество погибших в результате российского авиационного удара по жилым кварталам в городе Запорожье увеличилось до трех человек.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

По информации местных властей, жертвами атаки стали 67-летняя женщина, а также мужчины 62 и 49 лет.

Еще 13 гражданских получили травмы и ранения, им уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, днем 21 июля российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые кварталы Запорожья. Ранее сообщалось о двух погибших и девяти раненых.

А утром 21 июля враг атаковал ударными БПЛА Центральный район Херсона. В результате попадания дрона в автомобиль погибла женщина.

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