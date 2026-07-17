«Будут решения»: Зеленский встретился с эксрадником Федорова «Флешем»

Президент Владимир Зеленский провел встречу Сергеем Бескрестновым («Флеш»), который накануне покинул пост советника министра обороны.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
По словам Зеленского, основной темой разговора стали технологические решения, определяющие эффективность украинской обороны.
«Именно технологичность спасает жизнь наших воинов и возвращает эту войну домой – в россию. Важно также и всегда своевременно реагировать на военные инновации, происходящие с силами и средствами армии агрессора, на основе принципа: знаем детали, следовательно, точно противодействуем», – написал он.
По итогам переговоров Зеленский анонсировал дальнейшее сотрудничество с Бескрестновым.
«Договорились с Сергеем максимально сотрудничать. Будут решения. Спасибо», – подытожил президент.
Напомним, 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.
Волонтер Сергей Стерненко и специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (Флеш) заявили, что больше не занимают должности советников министра обороны Украины и прокомментировали свою работу в команде ведомства.
Накануне уже экс-министр обороны созвал брифинг, где заявил, что победа в войне требует «кардинальных кадровых решений» – в частности, замены Главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.
На фоне отставки Федорова в украинских городах 16 июля прошли акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.
Президент Владимир Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. После соблюдения всех процедур глава государства планирует обратиться в парламент с представлением о назначении Хмары на должность.
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