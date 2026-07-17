«Будут решения»: Зеленский встретился с эксрадником Федорова «Флешем»

Президент Владимир Зеленский провел встречу Сергеем Бескрестновым («Флеш»), который накануне покинул пост советника министра обороны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

16 июля 2026, 18:17 От Гелетея до Федорова: как Рада голосовала за назначение министров обороны Как парламент голосовал за назначение министрами обороны Валерия Гелетея, Степана Полторака, Андрея Загороднюка, Андрея Тарана, Алексея Резникова, Рустема Умерова, Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова.

По словам Зеленского, основной темой разговора стали технологические решения, определяющие эффективность украинской обороны.

«Именно технологичность спасает жизнь наших воинов и возвращает эту войну домой – в россию. Важно также и всегда своевременно реагировать на военные инновации, происходящие с силами и средствами армии агрессора, на основе принципа: знаем детали, следовательно, точно противодействуем», – написал он.

По итогам переговоров Зеленский анонсировал дальнейшее сотрудничество с Бескрестновым.

«Договорились с Сергеем максимально сотрудничать. Будут решения. Спасибо», – подытожил президент.

Напомним, 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.

Волонтер Сергей Стерненко и специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (Флеш) заявили, что больше не занимают должности советников министра обороны Украины и прокомментировали свою работу в команде ведомства.

Накануне уже экс-министр обороны созвал брифинг, где заявил, что победа в войне требует «кардинальных кадровых решений» – в частности, замены Главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.

На фоне отставки Федорова в украинских городах 16 июля прошли акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

Президент Владимир Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. После соблюдения всех процедур глава государства планирует обратиться в парламент с представлением о назначении Хмары на должность.

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