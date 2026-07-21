Казахстан приостановил экспорт нефти через Новороссийск на фоне атак на танкеры – СМИ

Казахстан временно прекращает транспортировку нефти к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума вблизи российского Новороссийска из-за серии атак на танкеры в Черном море.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

По информации журналистов, операторы танкеров не готовы направлять суда в терминал из-за риска безопасности. Если ограничения продлятся до конца недели, казахстанским нефтедобывающим компаниям придется сократить добычу.

В данный момент терминал КТК является ключевым маршрутом для экспорта казахстанской нефти – через него проходит около 80% всех поставок страны.

Им пользуются, в частности, международные компании Chevron, ExxonMobil и Shell. Крупнейший производитель нефти в Казахстане Tengizchevroil сообщил, что следит за ситуацией и не исключает корректировки объемов поставок.

Напомним, что в течение последних недель Силы обороны Украины регулярно наносят удары по российским судам и танкерам теневого флота в Азовском и Черном морях. Так, только в ночь на 20 июля в рамках операции «МоЛоЧКа» были поражены семь судов – три танкера и четыре сухогруза.

Кроме того, в россии продолжается топливный кризис. Недавно на этом фоне Казахстан развернул более полусотни блокпостов на границе с россией, чтобы остановить вывоз бензина.

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