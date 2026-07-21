САП объявила подозрение адвокату по делу о взятке руководству ГИАГ

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САП совместно с НАБУ сообщили о подозрении адвокату, который пытался подкупить первого заместителя главы Госинспекции архитектуры и градостроительства.
Фото: t.me/sap_gov_ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с НАБУ сообщили о подозрении адвокату, который пытался подкупить первого заместителя главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины, чтобы добиться ввода в эксплуатацию объекта с выявленными нарушениями.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По данным следствия, застройщик обратился к ГИАГ для получения сертификата готовности многоуровневого наземного паркинга в Киеве. Однако в ходе проверки инспекторы обнаружили грубые нарушения строительных норм, из-за чего в выдаче документа было отказано.

После этого адвокат, представлявший интересы строительной компании, предложил первой замглавы ДИАМ 20 тысяч долларов за содействие в выдаче сертификата без устранения выявленных недостатков.

«Чиновница отказалась от противоправного предложения и обратилась в НАБУ с заявлением о совершении уголовного правонарушения. Действия адвоката квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины», – указано в заявлении.

Напомним, недавно сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника ГПСУ на незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен.

А до этого правоохранители разоблачили одного из заместителей председателя Одесского областного совета и его подельников на вымогательстве 50 тысяч долларов у местного предпринимателя.

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НАБУ САП коррупция Взятка Подозрение ГИАГ
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