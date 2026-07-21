В ОПУ заявили, что Зеленский провел еще одну встречу с Федоровым

Во вторник, 21 июля, президент Владимир Зеленский провел еще одну встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на советника президента Украины Дмитрия Литвина.

21 июля 2026, 17:20 Высокая цена ошибки: чем опасен конфликт между Федоровым и Сырским Удовлетворит ли Владимир Зеленский требования протестующих, которые выступают за возвращение Федорова и отставку Сырского.

Согласно его словам, у украинского лидера сегодня действительно состоялась встреча с Федоровым, однако никаких подробностей переговоров в Офисе президента пока не разглашают.

Также Литвин не раскрыл темы разговора или наличие принятых решений.

Как известно, накануне Литвин сообщил, что у Зеленского проходит «фактически решающая встреча», посвященная кадровым решениям.

Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед эти президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провалил реформу ТЦК».

Сам Федоров после увольнения заявил, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

С тех пор в Киеве и ряде других городов Украины проходят акции протеста из-за отставки Федорова. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке Александра Сырского.

Как известно, накануне Сырский прокомментировал свой возможный конфликт с бывшим министром обороны Федоровым, заявив, что воспринимал их отношения исключительно как рабочие.

СМИ уже узнали имя вероятного кандидата на должность Сырского в случае его увольнения.

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