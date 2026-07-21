Экс-чиновники Германии и рф провели тайную встречу в Баку по поводу войны в Украине – Алиев

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Бывшие чиновники Германии и россии провели тайную встречу в Баку, чтобы обсудить пути прекращения войны рф против Украины.
Фото: aa.com.tr

Бывшие высокопоставленные чиновники Германии и россии провели тайную встречу в Баку для обсуждения путей прекращения войны рф против Украины.

Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, его цитирует Bloomberg.

Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорамРоссия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

По его словам, азербайджанские власти не были проинформированы о проведении подобных переговоров.

«Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать ее детали, потому что мы не присутствовали на встрече. Однако данные об авиаперелетах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась», – сказал Алиев.

Он рассказал, что встреча состоялась 12-14 июля. По словам Алиева, если ее целью было способствовать прекращению войны между россией и Украиной, то это можно только приветствовать.

По информации журналистов, в состав немецкой делегации входили бывший руководитель администрации канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и эксочильщик федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Россию якобы представляли председатель Совета по развитию гражданского общества при президенте рф Валерий Фадеев и бывший вице-премьер Виктор Зубков, ныне возглавляющий совет директоров «Газпрома».

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов выразил мнение, что российская федерация в определенное время будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной относительно завершения войны. Шанс на завершение активной фазы противостояния в 2026 году существует.

А СМИ со ссылкой на трех высокопоставленных собеседников, близких к Кремлю, заявляли, что путин отверг призывы к миру и готовит эскалацию в ближайшие месяцы.

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Германия Азербайджан Ильхам Алиев Вторжение России Война в Украине Переговоры с россией
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