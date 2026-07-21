Войска рф попали дроном в гражданское авто на Харьковщине, есть погибшие

Российские оккупационные войска во вторник, 21 июля, атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в селе Русская Лозовая Харьковской области. В результате удара есть жертвы.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По информации местных властей, удар был нанесен около 18:50, когда авто двигалось по местной дороге.

Жертвами атаки стали две женщины, которые находились в машине. Водитель выжил, информация о его состоянии пока не уточняется.

Напомним, днем 21 июля российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые кварталы Запорожья. В результате атаки погибли трое человек, есть пострадавшие.

А утром 21 июля враг атаковал ударными БПЛА Центральный район Херсона. Из-за попадания дрона в автомобиль погибла женщина.

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