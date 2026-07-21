Зеленский объявил об увольнении Сырского и назначении нового главкома ВСУ (дополнено)

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Президент Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.
Михаил ДрапатыйОфис президента

Президент Владимир Зеленский уволил Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

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«Определил, что новым Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», – заявил Зеленский.

Как отмечается, отдельно сегодня, 21 июля, президент поговорил с Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел.

Зеленский отдельно подчеркнул достижения Сырского, который возглавлял ВСУ с февраля 2024 года.

«Факт – что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины», – говорится в заявлении президента.

Украинский лидер добавил, что определил с Драпатым, какие задачи должны быть реализованы в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.

Также, по его словам, Драпатый, Евгений Хмара и другие командиры должны подготовить обновленную стратегию обороны Украины и шаги для продолжения реформы корпусной системы. Президент добавил, что в среду, 22 июля, будут формализованы все решения по назначениям.

В то же время, Зеленский заявил, что предложил экс-министру обороны Михаилу Федорову новую «должность во власти».

«Была еще сегодня у меня встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил достойное предложение во власти, которое позволило бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие», – добавил он.

На данный момент официального указа президента Украины об увольнении Сырского и назначении Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ пока на сайте президента нет.

Новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло ДрапатийОфіс Президента України

При этом Драпатый уже сделал первое заявление после решения Зеленского относительно его назначения главкомом ВСУ.

«Благодарю президента за доверие, министра обороны за поддержку, а Силы обороны за новый этап службы. Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство», – написал он на странице в Facebook.

Как известно, 1 июня 2025 года Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ после российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений на 239-м полигоне.

Стоит отметить, что ранее Драпатый в соцсетях публично поддержал Федорова и его команду в Минобороны.

Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед этим президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провал реформу ТЦК».

Сам Федоров после увольнения заявил, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

С тех пор в Киеве и ряде других городов Украины проходят акции протеста из-за отставки Федорова. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке Александра Сырского.

Еще вчера, 20 июля, Генеральный штаб опровергал информацию о возможном увольнении Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Как известно, накануне Сырский прокомментировал свой возможный конфликт с бывшим министром обороны Федоровым, заявив, что воспринимал их отношения исключительно как рабочие.

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