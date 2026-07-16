«Я слышу, точка еще не поставлена»: Зеленский прокомментировал митинги в поддержку Федорова

Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал конфликт между Михаилом Федоровым и Александром Сырским и заявил, что точка в истории с отставкой еще не поставлена.
PAP/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Люди имеют право выходить на улицы и выражать свою точку зрения относительно политических событий даже во время войны.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга для украинских медиа, комментируя массовые протесты украинцев против увольнения с поста министра обороны Михаила Федорова.

По его словам, это является проявлением свободы и демократии.

«Мы даже во время войны, со всеми ее сложностями и ограничениями, можем действовать так, что люди могут продемонстрировать свое волеизъявление. Я понимаю, слышу и даже отвечаю на некоторые вещи, где бы я не хотел погружаться так детально. Потому что это открытый разговор. Не потому, что есть секреты от общества, но есть секреты от россиян. И поэтому на этом я попробую поставить троеточие в моем ответе, потому что точка еще не поставлена», – сказал президент Украины.

От «Старлинков» до бронирования: как Михаил Федоров выполнял обещания на должности министра обороныМихаил Федоров, по подсчетам аналитиков «Слово и дело», дал 32 обещания на должности министра обороны, за выполнение которых он может отвечать на данный момент. Из них он выполнил 16, провалил 10. Статус 6 еще определяется. Детальнее – на инфографике.

В то же время Зеленский признал, что между главнокомандующим Александром Сырским и министром обороны в правительстве Юлии Свириденко Михаилом Федоровым есть конфликт. По его словам, руководители Минобороны и Генштаба не смогли между собой договориться. Также он добавил, что в этой ситуации видит и «свою проблему» тоже.

«Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. Без меня они не садятся. Они должны работать сами – ежедневно, постоянно. И, честно, при моей поддержке, безусловно, для меня это приоритет. Но некоторые вопросы они должны решать на своем уровне», – добавил Зеленский.

Напомним, 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.

Уже на следующее утро на улицы многих городов Украины вышли люди с требованием не увольнять Федорова и восстановить его в должности.

Тем временем экс-министр обороны Михаил Федоров провел брифинг, где заявил, что вопрос мобилизации невозможно решить без нового общественного договора между государством и гражданами.

Также он сказал, что для победы в войне Украине нужна смена Главкома и начальника Генштаба, и объяснил почему.

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