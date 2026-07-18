СМИ узнали, какую новую роль возможно могут предложить Федорову

Бывшему министру обороны Михаилу Федорову могут предложить стать координатором развития военных технологий. Такую возможность сейчас якобы рассматривают на Банковой.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники в Вашингтоне.

16 июля 2026, 15:41 Трещина в оборонной вертикали: чем грозит противостояние Сырского и Федорова Михаил Федоров и Александр Сырский не нашли между собой общего языка, что привело к кризисной ситуации.

По информации издания, Федорову могут предложить роль так называемого miltech czar. Партнеры Украины, как утверждают журналисты, ожидают, что бывший министр согласится на новую должность.

В материале издания говорится, что термин czar, происходящий от английского слова «царь», в США и других западных странах не означает официальную должность. Так неформально называют чиновника, наделенного широкими полномочиями для координации работы различных государственных структур в определенной сфере.

В случае Федорова речь может идти о координации развития военных технологий, производства вооружения и беспилотных систем, а также взаимодействия между государством, военными и оборонной промышленностью.

Параллельно, по данным журналистов, на Банковой якобы рассматривают возможность кадровых изменений в военном руководстве, в частности возможной замены Александра Сырского на должности главнокомандующего ВСУ. Кто может стать его преемником, издание не уточняет.

Напомним, ранее в медиа появилась информация о том, что Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность увольнения Главкома ВСУ Александра Сырского, но только при условии наличия эффективной замены.

Вскоре стало известно, что президент провел разговоры с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и Александром Сырским, после чего во время своего вечернего обращения анонсировал будущие «решения по армии».

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