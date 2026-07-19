Командующие ВМС и ДШВ встали на защиту Сырского на фоне протестов

На фоне акций с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского командующие Военно-морскими и Десантно-штурмовыми войсками публично поддержали военное руководство. Они призвали не втягивать армию в политические споры и не разрушать действующую вертикаль командования.

Об этом сообщили командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа и командующий ДШВ Олег Апостол в Facebook.

18 июля 2026, 21:43 Зеленский анонсировал решение по армии после разговоров с Федоровым и Сырским Президент Владимир Зеленский сообщил, что говорил сегодня с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Неижпапа заявил, что во время войны сомнения в Вооруженных силах недопустимы. По его мнению, давать оценку работе Сырского имеет право только президент Владимир Зеленский.

Публичную критику военного руководства командующий ВМС назвал подстрекательством людей, которое раскалывает общество и играет на пользу россии.

Апостол, в свою очередь, отметил, что критика может быть профессиональной, предметной и обоснованной. В то же время, по его словам, люди, которые не отдавали боевых приказов, не имеют морального права огульно осуждать высшее военное командование.

Командующий ДШВ подчеркнул, что Вооруженные силы должны оставаться вне политических процессов.

«Там, где в армии начинается политика, заканчивается ее боеспособность», – заявил Апостол.

Он также обратился к военнослужащим с призывом не позволять втягивать себя в политические споры и придерживаться установленной вертикали командования.

Напомним, 14 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко, из-за чего весь состав правительства автоматически утратил полномочия. Вечером 15 июля бывший глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку.

С тех пор в Киеве, Днепре и ряде других городов Украины продолжаются мирные акции протеста из-за отставки Федорова с должности министра обороны. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Накануне СМИ писали о том, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, однако только при условии, что найдет ему эффективную замену.

В то же время вчера глава государства заявил, что провел разговоры с Михаилом Федоровым и Александром Сырским. Президент анонсировал, что «решения по армии будут подготовлены».

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