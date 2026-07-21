Дроны атаковали ТЭЦ и металлургический комбинат в российском Липецке

В ночь против 21 июля беспилотники атаковали российский Липецк. После взрывов в районе ТЭЦ-2 и Новолипецкого металлургического комбината возник масштабный пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По данным OSINT-аналитиков, возгорание произошло на участке между Липецкой ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Очевидцы сообщали о взрывах и пожаре в городе, а с вечера в регионе объявляли ракетную опасность. В настоящее время неизвестно, какой именно объект был поражен.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на территории производственных объектов на улице Передельской произошло возгорание на открытой площадке площадью около 2,5 тысячи квадратных метров. По его словам, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, а причины возгорания устанавливаются.

Липецкая ТЭЦ-2 является одной из крупнейших теплоэлектростанций региона и обеспечивает теплом город Липецк и часть промышленных предприятий области.

Новолипецкий металлургический комбинат является крупнейшим сталелитейным предприятием России и производит около 20% всей российской стали. Украинские спецслужбы ранее заявляли, что завод может быть связан с российским военно-промышленным комплексом, поскольку его продукцию закупают компании, работающие в сфере производства ракетного вооружения. В НЛМК эти обвинения отрицают и заявляют, что не поставляли продукцию военного назначения российскому ВПК.

Напомним, в ночь на 19 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Михайловске Ставропольского края рф. По данным местных пабликов, этот объект попал под удар уже в третий раз за этот месяц.

А накануне Служба безопасности Украины подвела итоги прошлой недели 40-дневной кампании дальнобойных ударов по стратегическим военным и топливно-энергетическим объектам россии. В течение 13-19 июля под удары СБУ попало множество важных целей противника.

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