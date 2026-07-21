СБУ сорвала двойной теракт в центре Ивано-Франковска

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила двойной теракт в центре Ивано-Франковска, который российские спецслужбы планировали осуществить с помощью завербованного местного жителя.

Об этом сообщили в СБУ.

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Как установило следствие, взрывы должны были прогреметь во дворе жилого комплекса в центральной части города. Российские спецслужбы сначала планировали дистанционно подорвать самодельное взрывное устройство на парковке. Затем планировалось активировать вторую взрывчатку после прибытия на место происшествия правоохранителей, медиков и спасателей.

Исполнителем теракта оказался местный безработный, которого, по данным контрразведки, завербовали через Telegram-каналы, где он искал «легкие заработки». После получения инструкций от российских кураторов мужчина арендовал квартиру с видом на место будущего взрыва и начал готовить атаку.

Следователи установили, что агент приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. По заданию российских спецслужб он должен был замаскировать взрывчатку под обычные кухонные кастрюли, снарядить их взрывчатым веществом и металлическими элементами для увеличения поражения.

Одно из устройств планировали оставить среди гражданских автомобилей на парковке. Второе — спрятать неподалеку, чтобы взорвать его после прибытия людей на место первого взрыва.

В СБУ заявили, что во время спецоперации удалось не только предотвратить теракт, но и задокументировать все этапы его подготовки, а также установить причастных к организации преступления сотрудников российских спецслужб.

Напомним, в начале июля Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который планировал диверсию на одном из оборонных предприятий в западной Украине.

Также ранее сотрудники Службы безопасности Украины сорвали попытку теракта в центре Киева, которую готовили двое агентов ФСБ рф. В частности, злоумышленницы планировали покушение на военнослужащего Вооруженных сил Украины.

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