САП просит конфисковать активы секретаря Черкасского горсовета

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать активы секретаря Черкасского областного совета Юрия Тренкина на общую стоимость 7,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Прокурор САП по материалам НАПК обратился к ВАКС с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму 7,4 млн грн, приобретенных депутатом Черкасского городского совета, который одновременно является секретарем этого совета, Ю. Тренкиным. Речь идет о двух автомобилях премиумкласса – BMW X7 2019 года выпуска, и MERCEDES-BENZ S 400 2021 года выпуска, право собственности на которые формально зарегистрировано водителем чиновника», – информирует прокуратура.

В САП утверждали, что этим имуществом пользовался сам секретарь горсовета, а на автомобиле устанавливались индивидуальные номерные знаки с характерной для семьи чиновника комбинацией. Фактическое владение активами подтверждается также штрафами за нарушение ПДД, банковскими транзакциями по маршрутам движения автомобилей, а также видеоматериалами журналистского расследования. Анализом официальных доходов и расходов должностного лица, его семьи и номинального владельца установлено, что у них не было достаточных законных средств для приобретения такого имущества.

Как известно, САП подала иск к бывшей начальнице Главного управления Государственной налоговой службы в Черниговской области Людмиле Слотюк, ее матери и сыну. По данным САП, в течение 2021-2023 годов Слотюк и ее родственники приобрели в собственность автомобиль Volvo, квартиру и четыре паркоместа в жилом комплексе Киева общей стоимостью 8,4 млн грн. Однако анализом официальных доходов и расходов семьи установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

Напомним, прокурор САП подал иск о конфискации активов экс-начальника ГУ ГНС в Одесской области Руслана Хвана. Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 2018 выпуска и Audi RSQ8 2020 выпуска, приобретенные за 300 тыс. и 1,4 млн грн соответственно. Однако рыночная стоимость этих автомобилей значительно выше – более 5,3 млн грн. Впоследствии семья экс-чиновника продала автомобиль Audi по рыночной стоимости, а за полученные средства приобрела автомобиль BMW X7 xDrive. Анализом доходов и расходов экс-чиновника и его семьи установлена ​​невозможность приобретения этого имущества за счет законных источников.

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