Новый министр обороны Великобритании пообещал «стоять плечом к плечу» с Украиной

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Министр обороны Великобритании в правительстве Энди Бернема Стритинг пообещал обеспечить вооруженные силы ресурсами и нерушимо поддерживать партнеров. Особенно – Украину.
Getty Images

Новым министром обороны Великобритании в правительстве Энди Бёрнема стал Вес Стритинг, который до этого возглавлял Министерство здравоохранения.

Об этом 21 июля сообщило издание Sky News.

Стритинг на этой должности сменил бывшего армейского офицера Дена Джарвиса. Комментируя свое назначение, он сказал, что «обеспечит вооруженные силы необходимыми ресурсами» и пообещал нерушимую поддержку Украине.

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«Обеспечение безопасности нашей страны – это главная обязанность правительства. Для меня честь занять должность министра обороны. Мы обеспечим наши вооруженные силы необходимыми ресурсами и будем нерушимо стоять плечом к плечу с нашими международными союзниками, особенно с Украиной», – отметил Стритинг.

Как известно, в мае бывший министр здравоохранения ушел в отставку из правительства, поскольку хотел побороться за место лидера Лейбористской партии и претендовать на должность премьер-министра Британии.

Накануне стало известно, что новым министром иностранных дел Великобритании в правительстве новоназначенного премьера Энди Бернема стал экс-министр энергетики Эд Милибанд.

Напомним, 20 июля Кир Стармер официально покинул должность премьер-министра Великобритании. Он возглавлял правительство с июля 2024 года после убедительной победы Лейбористской партии на досрочных парламентских выборах, где она получила более 400 из 650 мест в Палате общин.

Через несколько минут бывший мэр Манчестера и лидер лейбористов Энди Бернем официально стал новым 59-м премьер-министром Великобритании. Он заявил, что планирует провести первые разговоры на должности с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. По его словам, британская поддержка Украины является «нерушимой и решительной».

К тому же «Слово и дело» собрало все, что известно об Энди Бернеме, который сменил Кира Стармера на должности лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании.

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