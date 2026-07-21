Суд временно оставил в СИЗО экс-главу Тернопольского облсовета

Высший антикоррупционный суд оставил в следственном изоляторе бывшего главу Тернопольского областного совета Михаила Головко, приговоренного к 9 годам лишения свободы за получение неправомерной выгоды и незаконное хранение боеприпасов.

Такое решение 15 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-председателя Тернопольского облсовета Головко. Ему назначили наказанием 9 лет заключения с конфискацией имущества. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений и заключила под стражу Головко. Его защитник подал ходатайство об оставлении его клиента в следственном изоляторе до истечения срока подачи кассационной жалобы.

«Ходатайство защитника удовлетворить. Временно оставить осужденного по ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 368 УК Украины (Головко – ред.) в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор» до истечения срока подачи кассационной жалобы, то есть до 8 октября 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд дело экс-главы Тернопольского облсовета Михаилу Головко, первого замглавы и замглавы Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука соответственно. По версии обвинения, они высказывали упорные просьбы местному бизнесмену и волонтеру предоставить в общей сложности более 2,4 млн грн за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета, а также за осуществление оплаты по задолженности Тернопольского ОВА перед ООО за работы, уже выполненные и принятые в 2022 году.

Такие неправомерные действия чиновников совершались, несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал силам обороны Украины. Председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольского ОВА задержали «на горячем» сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно более 600 тыс. грн.

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