В Испании во время празднования победы на ЧМ по футболу погибли два человека, десятки травмированы

Празднование победы сборной Испании в финале Чемпионата мира по футболу завершилось трагически – по всей стране зафиксировано уже двое погибших, более 80 человек получили травмы, а еще как минимум 12 человек задержали.

Об этом сообщает EFE.

10 июля 2026, 18:44 Футбольные фаны: за какие команды болеют Зеленский, Макрон, Стармер и другие лидеры стран Европы «Слово и дело» показывает на инфографике, за какие футбольные клубы болеют лидеры европейских стран – от Владимира Зеленского до Фридриха Мерца.

Как отмечается, в Мадриде правоохранители задержали семерых человек. Пятерых из них – из-за преступления на почве ненависти после конфликта в одном из баров, еще двоих – за нарушение общественного порядка и неповиновение полиции. Медики столицы доставили в больницы 36 пострадавших.

В Барселоне полиция задержала трех человек из-за различных краж, а медицинские службы оказали помощь 29 людям, пятеро из которых нуждались в госпитализации.

Среди погибших – 13-летний подросток из города Сьюдад-Родриго в провинции Саламанка. Он погиб после обрушения фонтана, на котором находились люди во время празднований. Еще один подросток получил серьезные травмы.

Второй смертельный случай произошел в городе Сонсека в провинции Толедо. Молодой человек в возрасте около 20 лет начал терять сознание и умер во время просмотра матча. Также в городе Сесенья 19-летнего парня госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения с ножом.

В разных регионах страны фиксировали и другие инциденты. В частности, в Памплоне группа людей в масках напала на военных, которые смотрели матч в баре – шесть человек получили травмы. В Бильбао полиция установила личности 20 человек после попытки сорвать трансляцию финала на большом экране.

Несмотря на отдельные беспорядки, в большинстве городов празднование победы Испании прошло спокойно.

Напомним, сборная Испании стала победителем Чемпионата мира по футболу 2026 года. В финале испанцы минимально обыграли действующих чемпионов мира, сборную Аргентины, благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

Как известно, в этом году в Чемпионате мира приняли участие 48 сборных, это на треть больше, чем в предыдущих турнирах, что повлияло и на количество матчей.

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