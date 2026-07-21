В оккупированном Мариуполе после взрывов горит склад с топливом – СМИ

Национальная безопасность
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21 июля оккупированную часть Мариуполя атаковали украинские ударные дроны. После взрывов начался масштабный пожар.
Exilenova+

Под оккупированным Мариуполем после атаки ударных беспилотников произошел сильный пожар. Над городом поднялись клубы черного дыма.

Об этом сообщают мониторинговые Телеграм-каналы и издание The Moscow Times.

По данным Телеграм-канала Exilenova+, после «прилета» начался сильный пожар. По характеру горения, вероятно, горят склады с горюче-смазочными материалами.

Тем временем The Moscow Times пишет, что пожар возник на улице Тополиная в северной части города. По данным очевидцев, проезд по улице перекрыт.

«Вероятно, вспыхнул бензовоз или «что-то посерьезнее», пишут в соцсетях. В комментариях люди сообщают, что в этом месте ранее находилась заправка», – информирует The Moscow Times.

Военный обозреватель Ян Матвеев также считает, что в городе, «судя по дыму», мог вспыхнуть склад с топливом.

Напомним, в ночь на 21 июля беспилотники атаковали российский Липецк. После взрывов в районе ТЭЦ-2 и Новолипецкого металлургического комбината возник масштабный пожар.

Также Силы беспилотных систем в рамках специальной операции поразили еще 19 энергоузлов на временно оккупированных территориях и в аннексированном Крыму. В частности, за 20 дней июля было атаковано более 100 подстанций.

Кроме этого, в ночь на 19 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Михайловске Ставропольского края рф. По данным местных пабликов, этот объект попал под удар уже в третий раз за этот месяц.

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