В Херсоне из-за атаки рф погибла сотрудница ОВА

Утром 21 июля враг атаковал ударными БПЛА Центральный район Херсона. В результате попадания дрона в авто погибла женщина.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Около 07:45 российские оккупанты атаковали FPV-дроном машину в Центральном районе Херсона. Из-за попадания вражеского беспилотника травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина», – написал Прокудин.

20 июля 2026, 23:39 Оккупанты ударили по торговому центру и многоэтажке в Сумах, есть пострадавшие Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Сумам – поврежден многоэтажный дом и торговый центр, среди шести пострадавших есть дети.

Как оказалось впоследствии, в машине находилась 45-летняя сотрудница Херсонской ОВА.

«Из-за удара российского беспилотника по машине в Центральном районе Херсона погибла 45-летняя сотрудница Херсонской ОВА. Мои искренние соболезнования родным и близким убитой», – добавил руководитель Херсонской ОВА.

Напомним, вечером 20 июля россияне нанесли удар по жилому дому и торговому центру в Сумах, в результате чего шесть человек пострадали. Среди них есть дети.

Также стало известно, что после очередного удара российской армии по объектам гражданской инфраструктуры Одессы 20 июля количество пострадавших возросло до восьми человек.

А в ночь на 21 июля оккупанты атаковали Украину 58 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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