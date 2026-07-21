ВАКС назначил к рассмотрению дело о завладении землей в Пуще-Водице

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу уголовное производство по обвинению бывшего исполняющего обязанности первого заместителя руководителя ГП «Научно-исследовательский и проектный институт Землеустройства» Олега Левченко в организации завладения более 1200 га земли под Киевом.

Такое решение 15 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить судебное рассмотрение уголовного производства на 08:00 18 августа 2026 года, которое состоится в зале судебных заседаний в помещении ВАКС. Удовлетворить ходатайство о коллегиальном рассмотрении уголовного производства. Осуществлять судебное разбирательство уголовного производства в открытом судебном заседании коллегией в составе трех судей, состав которой будет определен в порядке ст. 35 УПК Украины», – говорится в решении.

Кроме Левченко по делу обвиняют: бывшую начальницу Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилу Приходько; экс-начальника отдела ГП «Научно-исследовательским и проектным институтом землеустройства» Дмитрия Сацкого; экс-главу Госрезерва Дмитрия Бабака; пособников Руслана Литвиненко и Михаила Исланова; экс-начальницу юридического управления ГУ Госгеокадастра Киевщины Ирину Степаненко.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам, среди которых председатель Госрезерва Дмитрий Бабак. По версии следствия, в 2018-2019 годах эти лица завладели почти 920 гектаров государственной земли в Фастове Киевской области и около 284 гектаров ГП «Пуща-Водица» вблизи города Киева.

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