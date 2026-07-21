В Киеве тарифы на воду могут вырасти почти втрое – СМИ

В Киеве рассматривают возможность пересмотра тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Если предложение утвердят, общая стоимость услуг может вырасти более чем на 58 гривен за кубометр.

Об этом сообщили в «Киевводоканале» в ответ на запрос РБК-Украина.

3 июля 2026, 17:52 Горячие цены на холодную воду: новые тарифы на водоснабжение в городах Украины В июле коммунальные предприятия увеличили стоимость снабжения и отведения холодной воды для ряда украинских городов. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие тарифы сейчас действуют в областных центрах Украины.

По расчетам предприятия, новый тариф для населения может составить 88,90 гривны за 1 кубический метр вместо нынешних 30,38 гривны. В частности, водоснабжение предлагают установить на уровне 50,69 гривны за кубометр (сейчас – 16,16 гривны), а водоотведение – 38,21 гривны (сейчас – 14,22 гривны).

В компании отметили, что пересмотр тарифов связан с необходимостью обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения столицы в условиях войны и постоянных угроз для критической инфраструктуры.

Среди основных причин возможного повышения в «Киевводоканале» называют существенный рост расходов. В частности, стоимость электроэнергии, которая является одной из крупнейших составляющих тарифа, увеличилась втрое по сравнению с 2022 годом. Также более чем вдвое подорожали горюче-смазочные материалы, а цены на отдельные реагенты для очистки воды выросли почти втрое.

Кроме того, предприятие указывает на значительные расходы из-за изношенности сетей, необходимости ремонта после российских атак, подорожания запчастей и роста зарплат работников.

В «Киевводоканале» объясняют, что пересмотр тарифа до экономически обоснованного уровня является вынужденным шагом.

«Его цель – не повышение платежей как таковое, а обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения столицы в условиях войны и постоянных рисков для критической инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Напомним, с июля в ряде украинских городов существенно выросла стоимость холодной воды. Тарифы подскочили как минимум вдвое, а в некоторых регионах — даже втрое. Уже вскоре обновленные платежки получат жители и других городов Украины. Посмотреть актуальную стоимость воды в областных центрах можно на инфографике «Слово и дело».

Тем временем данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», свидетельствуют, что большинство украинцев, а это 59%, не готовы к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги, даже если это необходимо для евроинтеграционных реформ. Опрошенных не убеждают даже заверения правительства, что эти средства пойдут на модернизацию инфраструктуры по стандартам ЕС.

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