Сенаторы США хотят принять санкционный законопроект Грэма без правок от Трампа – СМИ

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Американские сенаторы планируют как можно быстрее проголосовать за законопроект покойного Линдси Грэма по поводу санкций против россии без изменений, которые предлагал президент Дональд Трамп.
Иллюстративное фотоarmyinform

Двухпартийная группа американских сенаторов требует как можно скорее проголосовать за санкционный законопроект республиканца Линдси Грэма, успев еще до августовского перерыва в работе Конгресса. В частности, законодатели не поддерживают ряд новых положений, предложенных президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщают CBS и «Суспільне» со ссылкой на слова сенаторов во время пресс-конференции во вторник, 14 июля.

Трамп допустил принятие законопроекта Грэма о санкциях против рф: какие ограничения могут добавитьПрезидент Дональд Трамп допустил введение новых антироссийских санкций, предложенных покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. В него также могут быть включены санкции против Ирана и Хезболлы.

«Двухпартийная группа сенаторов внесла законопроект, который продвигал сенатор Линдси Грэм. В случае принятия будут введены санкции против руководства россии и значительные пошлины против крупнейших покупателей российской нефти», – говорится в материале CBS.

Отмечается, что на данный момент уже около 30 сенаторов публично заявили о своей готовности поддержать этот законопроект, который могут одобрить еще до августовского перерыва в работе Конгресса. В частности, лидер республиканского большинства Джон Тун готов поставить документ на голосование, как только подтвердится наличие необходимого количества голосов.

При этом сенаторы заявили, что законопроект уже согласован с Белым домом, имеет широкую двухпартийную поддержку и не требует пересмотра. Как сообщается, документ стал результатом почти двухлетних переговоров и «содержит сложные технические механизмы санкций, поэтому открывать его для новых поправок нецелесообразно».

«Мы давно поддерживаем законопроект о санкциях против россии, и подавляющее большинство республиканцев это делает... Сенат и Белый дом разработали формулу, которая, по их мнению, сработает, и мы рады ее проработать», – заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

В то же время, как пишет «Суспільне», двухпартийная группа сенаторов призвала как можно скорее вынести законопроект на голосование. Сенаторы ответили на слова Трампа, который предложил добавить в законопроект санкции, связанные с Ираном или группировкой «Хезболла».

«Законодатели стремятся принять документ еще до августовского перерыва в работе Конгресса и не поддерживают новые положения, которые ранее предлагал президент США Дональд Трамп», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, соавтор документа сенатор-демократ Ричард Блюменталь настаивает, что президент уже поддержал именно действующую редакцию законопроекта.

«Президент одобрил этот законопроект, и мы должны двигаться вперед именно с ним, а не открывать его для других потенциальных целей. Если администрация хочет предложить отдельные законодательные инициативы в отношении Ирана или «Хезболлы», Конгресс может рассмотреть их отдельно», – заявил Блюменталь.

Как известно, накануне сообщалось, что Трамп готов поддержать принятие двухпалатного законопроекта о существенном усилении антироссийских санкций, инициатором которого был умерший сенатор Грэм.

Кроме этого, накануне Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении американских военных ударов по Ирану.

Напомним, Линдси Грэм умер 11 июля в Вашингтоне. Незадолго до смерти американский сенатор находился с официальным визитом в Украине. Пресс-служба политика уже назвала предварительную причину смерти Грэма.

Также ранее Палата представителей США ранее проголосовала за крупный пакет многомиллиардной помощи Украине и новые ограничения против россии, преодолев сопротивление президента США Дональда Трампа и лидеров Республиканской партии.

Вместе с тем недавно Министерство финансов США сняло санкции с семи россиян, двух российских грузовых судов и двух компаний из Турции.

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