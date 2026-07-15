Сенаторы США хотят принять санкционный законопроект Грэма без правок от Трампа – СМИ

Двухпартийная группа американских сенаторов требует как можно скорее проголосовать за санкционный законопроект республиканца Линдси Грэма, успев еще до августовского перерыва в работе Конгресса. В частности, законодатели не поддерживают ряд новых положений, предложенных президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщают CBS и «Суспільне» со ссылкой на слова сенаторов во время пресс-конференции во вторник, 14 июля.

15 июля 2026, 02:24 Трамп допустил принятие законопроекта Грэма о санкциях против рф: какие ограничения могут добавить Президент Дональд Трамп допустил введение новых антироссийских санкций, предложенных покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. В него также могут быть включены санкции против Ирана и Хезболлы.

«Двухпартийная группа сенаторов внесла законопроект, который продвигал сенатор Линдси Грэм. В случае принятия будут введены санкции против руководства россии и значительные пошлины против крупнейших покупателей российской нефти», – говорится в материале CBS.

Отмечается, что на данный момент уже около 30 сенаторов публично заявили о своей готовности поддержать этот законопроект, который могут одобрить еще до августовского перерыва в работе Конгресса. В частности, лидер республиканского большинства Джон Тун готов поставить документ на голосование, как только подтвердится наличие необходимого количества голосов.

При этом сенаторы заявили, что законопроект уже согласован с Белым домом, имеет широкую двухпартийную поддержку и не требует пересмотра. Как сообщается, документ стал результатом почти двухлетних переговоров и «содержит сложные технические механизмы санкций, поэтому открывать его для новых поправок нецелесообразно».

«Мы давно поддерживаем законопроект о санкциях против россии, и подавляющее большинство республиканцев это делает... Сенат и Белый дом разработали формулу, которая, по их мнению, сработает, и мы рады ее проработать», – заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

В то же время, как пишет «Суспільне», двухпартийная группа сенаторов призвала как можно скорее вынести законопроект на голосование. Сенаторы ответили на слова Трампа, который предложил добавить в законопроект санкции, связанные с Ираном или группировкой «Хезболла».

«Законодатели стремятся принять документ еще до августовского перерыва в работе Конгресса и не поддерживают новые положения, которые ранее предлагал президент США Дональд Трамп», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, соавтор документа сенатор-демократ Ричард Блюменталь настаивает, что президент уже поддержал именно действующую редакцию законопроекта.

«Президент одобрил этот законопроект, и мы должны двигаться вперед именно с ним, а не открывать его для других потенциальных целей. Если администрация хочет предложить отдельные законодательные инициативы в отношении Ирана или «Хезболлы», Конгресс может рассмотреть их отдельно», – заявил Блюменталь.

Как известно, накануне сообщалось, что Трамп готов поддержать принятие двухпалатного законопроекта о существенном усилении антироссийских санкций, инициатором которого был умерший сенатор Грэм.

Кроме этого, накануне Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении американских военных ударов по Ирану.

Напомним, Линдси Грэм умер 11 июля в Вашингтоне. Незадолго до смерти американский сенатор находился с официальным визитом в Украине. Пресс-служба политика уже назвала предварительную причину смерти Грэма.

Также ранее Палата представителей США ранее проголосовала за крупный пакет многомиллиардной помощи Украине и новые ограничения против россии, преодолев сопротивление президента США Дональда Трампа и лидеров Республиканской партии.

Вместе с тем недавно Министерство финансов США сняло санкции с семи россиян, двух российских грузовых судов и двух компаний из Турции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.