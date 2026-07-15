Турция выдала запрос на арест Нетаньяху по линии Интерпола

Турецкий суд принял решение о выдаче международного ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по линии Интерпола по делу о перехвате гуманитарной «флотилии Сумуд», на борту которой находилась известная экоактивистка Грета Тунберг.

Об этом сообщает турецкий телеканал Halk TV.

21 мая 2024, 15:54 Прокурор МУС запросил ордера на арест лидеров Израиля и ХАМАС: реакция стран мира Прокурор МУС запросил ордера на арест лидеров Израиля и ХАМАС. Мнения стран по этому поводу разделились, подробнее – на инфографике.

Уголовный суд Стамбула выдал ордера на арест Нетаньяху и других израильских официальных лиц, причастных к этому делу. В частности, им предъявлен ряд обвинений: преступления против человечности, геноцид, незаконное лишение свободы, жестокое обращение, умышленное нанесение телесных повреждений, грабеж и захват транспортного средства.

Как отмечается, ранее суд возбудил уголовное производство против Нетаньяху и 34 высокопоставленных чиновников Израиля на основе обвинительного акта, подготовленного главной прокуратурой Стамбула, в котором для подсудимых требуют пожизненного заключения. Уточняется, что на его основе суд возбудил уголовное производство.

Стоит отметить, что в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал действия ЦАХАЛ в отношении Ливана и пригрозил вторгнуться в Израиль.

Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху, бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, а также командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. Их обвиняют в военных преступлениях.

Уже в 2025 году Правительство Израиля попросило судей Международного уголовного суда отозвать ордера.

Турция также выдала ордер на арест премьер-министра Нетаньяху по обвинению в преступлениях против человечности, совершенных в Секторе Газа.

Кроме этого, Франция с 23 мая запретила въезд министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру после публикации видео, в котором он высмеивал задержанных израильскими военными активистов на борту «флотилии Сумуд».

Как известно, в августе прошлого года активистка Грета Тунберг объявила о новой инициативе, заявив, что вместе с другими активистами начнет «крупнейшую в истории попытку» прорвать блокаду Сектора Газа. В ночь на 2 октября израильский флот перехопил большую флотилию из более чем 40 судов, направлявшуюся в Сектор Газа с гуманитарной миссией. На одном из судов находилась Тунберг.

При этом активистка заявила о «жестоком обращении». В МИД Израиля назвали «наглой ложью» сообщения о нарушении прав задержанной Тунберг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.