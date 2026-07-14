Трамп готов поддержать антироссийские санкции, инициированные Грэмом – СМИ

Президент США Дональд Трамп готов поддержать принятие двухпартийного законопроекта о существенном усилении антироссийских санкций, инициатором которого был умерший сенатор Линдси Грэм.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

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Незадолго до неожиданной смерти Грэм, а также сенатор-демократ Ричард Блументаль заявляли, что администрация Трампа готова поддержать этот пакет санкций. Как отмечается, вероятно, это должно облегчить принятие документа, над которым Грэм работал на протяжении многих лет.

«Президент США поддержит принятие двухпартийного пакета антироссийских санкций, который продвигал умерший сенатор Линдси Грэм», – говорится в сообщении.

CNN отмечает, что в случае принятия, этот законопроект предоставит Трампу возможность вводить высокие пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, уран и природный газ.

При этом лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что Белый дом тесно сотрудничал с Грэмом над этим законопроектом, и выразил надежду на его успешное принятие.

«Чтобы это произошло, демократам и республиканцам придется выступить вместе, но я надеюсь, что нам это удастся», – заявил Тун.

Согласно его словам, накануне своей внезапной смерти сенатор Грэм «больше всего переживал именно об этом с точки зрения своих достижений, поэтому это было бы невероятным наследием для него».

В то же время сенатор Блументаль сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с руководством Сената завершение работы над документом, а также поиск нового республиканского соавтора законопроекта после смерти Грэма.

Напомним, Линдси Грэм умер 11 июля в Вашингтоне. Незадолго до смерти американский сенатор находился с официальным визитом в Украине. Пресс-служба политика уже назвала предварительную причину смерти Грэма.

Отметим, 10 июля стало известно, что сенаторы США согласовали с администрацией Трампа новые санкции против РФ. Грэм, который в тот же день находился в Киеве и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что администрация Трампа готова поддержать согласованную версию документа.

Также ранее Палата представителей США проголосовала за крупный пакет многомиллиардной помощи Украине и новые ограничения против россии, преодолев сопротивление президента США Дональда Трампа и лидеров Республиканской партии.

Вместе с тем недавно Министерство финансов США сняло санкции с семи россиян, двух российских грузовых судов и двух компаний из Турции.

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