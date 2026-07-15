Трамп вновь пригрозил Ирану продолжением ударов до подписания соглашения со Штатами

Президент США Дональд Трамп объявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит соглашение, то в стране «никого не останется».

Об этом сообщает CNN, цитируя заявление американского лидера в интервью телеканалу Fox News.

«Я сказал: вам лучше заключить сделку. Иначе у вас ничего не останется», – рассказал он о своем обращении, добавив, что США «очень осторожно относятся к гражданскому населению».

Согласно словам Трампа, соответствующее послание Ирану было передано во время последнего общения между его представителями и Тегераном, которое состоялось «примерно час назад».

При этом, как отмечается, президент считает, что США достигли основных целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что если бы уже сейчас американские войска прекратили боевые действия, то Ирану понадобилось бы не менее 20 лет на восстановление военных ресурсов.

В то же время, на вопрос, считает ли американский лидер, что Иран заключит мирное соглашение, Трамп ответил: «Они должны. Я не знаю, сделают они это или нет».

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты продолжат наносить удары, пока иранский режим не согласится возобновить переговоры.

«Мы будем бить по ним сегодня, завтра, послезавтра и на следующей неделе. Условием для прекращения ударов является возвращение Тегерана за стол переговоров», – заявил президент США.

Также Трамп объявил, что США нанесут удары по мостам и электростанциям в Иране «на следующей неделе», если Тегеран не вернется за стол переговоров.

Как известно, накануне США объявили о завершении масштабной волны ударов по Ирану. Перед этим иранские войска нанесли ракетные удары по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, среди раненых – граждане Украины.

Напомним, Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ормузского пролива, которая должна начать действовать во вторник в 16:00 по восточному времени США. Также он заявил, что США должны получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех грузов, которые проходят через пролив.

В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

Также СМИ узнали, что Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении американских военных ударов по Ирану.. Это позволяет Пентагону продолжать использование вооруженных сил в течение дополнительных 60 дней без отдельного одобрения законодателей.

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