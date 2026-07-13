Стала известна предварительная причина смерти сенатора Линдси Грэма

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Предварительной причиной смерти сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма назвали расслоение аорты, вызванное атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.
Getty Images

Предварительной причиной смерти сенатора-республиканца от американского штата Южная Каролина Линдси Грэма стало расслоение аорты в результате атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

Об этом сообщила пресс-служба политика.

СМИ объяснили, почему смерть Линдси Грэма может быть плохой новостью для УкраиныПосле смерти сенатора Линдси Грэма Украина потеряла одного из главных союзников в команде Дональда Трампа.

Там отметили, что свидетельство о смерти пока остается в статусе «в процессе оформления» до завершения токсикологических и микроскопических исследований.

«Свидетельство о смерти будет оставаться в статусе «в процессе оформления» до завершения всех токсикологических и микроскопических исследований, после чего оно будет обновлено с учетом причины смерти и соответствующей классификации обстоятельств смерти», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, Линдси Грэм умер 11 июля в Вашингтоне. Незадолго до смерти американский сенатор находился с официальным визитом в Украине.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим защитником свободы. Соболезнования также выразил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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