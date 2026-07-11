Сенаторы США согласовали с администрацией Трампа новые санкции против рф

Четверо американских сенаторов заявили, что достигли договоренности с администрацией президента США Дональда Трампа по обновленному законопроекту о санкциях против россии. Документ планируют представить в ближайшее время.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление сенаторов Ричарда Блюменталя, Линдси Грэма, Джин Шахин и Роджера Уикера.

По словам законодателей, соглашение с Белым домом позволяет продолжить работу над законопроектом и вынести его на рассмотрение Конгресса.

Сенаторы подчеркнули, что США должны усилить давление не только на Москву, но и на государства, которые покупают российские нефть и газ и таким образом помогают финансировать войну против Украины.

«Поскольку россия усиливает убийства мирного населения, законодательная и исполнительная ветви власти должны совместно создать инструменты, которые заставят заплатить высокую цену тех, кто покупает российские нефть и природный газ и питает военную машину путина», – говорится в заявлении сенаторов.

Линдси Грэм, который 10 июля находился в Киеве и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что администрация Трампа готова поддержать согласованную версию документа.

По его словам, это означает, что законопроект сможет пройти Конгресс и в конечном итоге стать законом. Новые ограничения должны предоставить президенту США дополнительные инструменты для давления на россию и государства, продолжающие торговать с ней.

Законопроект, над которым республиканцы и демократы работают уже несколько месяцев, предусматривает санкции против стран, ведущих бизнес с россией. Особое внимание планируют уделить покупателям российских энергоносителей.

Зеленский поблагодарил Грэма за поддержку и подчеркнул, что усиление санкционного давления должно дополнять укрепление позиций Украины на поле боя.

Президент Украины отметил, что чем сильнее будет Украина, тем выше будут шансы на результативную дипломатию. По его словам, партнеры должны усилить долгосрочное санкционное давление на россию новыми ограничениями.

В то же время окончательные положения обновленного законопроекта пока не обнародовали. Чтобы документ вступил в силу, его должны поддержать обе палаты Конгресса США, после чего закон должен подписать президент.

Напомним, ранее Палата представителей США ранее проголосовала за крупный пакет многомиллиардной помощи Украине и новые ограничения против россии, преодолев сопротивление президента США Дональда Трампа и лидеров Республиканской партии.

Вместе с тем недавно Министерство финансов США сняло санкции с семи россиян, двух российских грузовых судов и двух компаний из Турции.

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