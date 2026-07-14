Нацбанк установил курс валют на 15 июля: сколько будут стоить доллар и евро

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 15 июля. Доллар США и евро немного подорожали по отношению к гривне.

Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.

19 июня 2026, 11:58 Как менялся размер минималки в долларах и гривнах при президентстве Зеленского «Слово и дело» показывает на инфографике, как менялся размер минимальной зарплаты в долларовом эквиваленте в течение президентства Владимира Зеленского.

В среду курс доллара США будет закреплен на уровне 44,88 грн. По сравнению с предыдущим днем, стоимость американской валюты увеличилась сразу на 21 копейку.

Европейская валюта также подорожала. Так, курс евро 15 июля составит 51,19 грн (+0,14 грн).

Стоит отметить, что год назад, 11 мая 2025 года, курс доллара был определен на уровне 41,83 грн, а за стоимость 1 евро в Украине составляла 48,89 грн.

На инфографике «Слово и дело» – как менялся среднемесячный курс евро в Украине с 2022 по 2026 год.

Мы также рассказывали, какой курс доллара США закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой.

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