На оккупированной ЗАЭС произошел уже десятый блекаут с начала года, станция на генераторах

Во вторник, 14 июля, на оккупированной Запорожской АЭС произошел уже десятый блэкаут с начала года, станция была вынуждена перейти на питание от генераторов. При этом внешнее электроснабжение уже было восстановлено.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

9 марта 2026, 18:36 Какую мощность имеют украинские атомные станции Запорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

Как отмечается, оккупированная ЗАЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение и была вынуждена перейти на питание от резервных дизель-генераторов, обеспечивающих работу критически важных систем безопасности.

«Энергоатом» подчеркивает, что этот инцидент является уже десятым блэкаутом с начала 2026 года, а к этому моменту внешнее электроснабжение станции уже восстановлено.

По данным компании, это свидетельствует о критическом состоянии ядерной безопасности на оккупированном россиянами объекте.

«Очередной блэкаут еще раз подтверждает: пока Запорожская АЭС остается под российской оккупацией, риски для ядерной и радиационной безопасности не исчезают», – говорится в сообщении.

Как известно, 3 июля Запорожская атомная электростанция также полностью потеряла внешнее электроснабжение и переходила на работу от дизель-генераторов.

Напомним, 26 июня Международное агентство по атомной энергии сообщило о завершении ремонта ключевой линии электропередачи и другой энергетической инфраструктуры, необходимой для безопасной работы оккупированной ЗАЭС.

Стоит также отметить, что ранее МАГАТЭ сообщало об обострении ситуации с безопасностью вокруг всех действующих атомных электростанций Украины на фоне активизации боевых действий и роста количества беспилотных атак в регионах их расположения.

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