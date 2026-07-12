Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер вечером 11 июля после кратковременной и внезапной болезни.

Об этом сообщили в соцсетях Грэма.

16 сентября 2025, 14:19 Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии из-за покупки российской нефти Сенатор Линдси Грэм поддержал позицию Трампа и подчеркнул, что Венгрия и Словакия могут столкнуться с неминуемыми последствиями, если не прекратят покупку российской нефти.

«Вечером субботы, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм умер от кратковременной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о конфиденциальности в этот невероятно тяжелый период», – говорится в заявлении его офиса.

Грэма избрали в Сенат США в 2002 году. После этого он переизбирался в 2008, 2014 и 2020 годах.

Его называют первым человеком в истории Южной Каролины, который получил более миллиона голосов на всеобщих выборах 2008 года.

До последнего времени Грэм возглавлял Бюджетный комитет Сената. Также он был членом Комитета Сената по ассигнованиям, Судебного комитета и Комитета по вопросам окружающей среды и общественных работ.

Как утверждалось, Грэм часто посещал американские войска за рубежом для проведения оценок на местах. Он последовательно настаивал на результатах в войне с терроризмом, но также выступал за сокращение расходов США.

Как представитель Республиканской партии США Линдси Грэм неоднократно приезжал в Украину. Он выступал за передачу Украине ракет Tomahawk, освещал похищение украинских детей и поддерживал усиление давления на россию.

В то же время Грэм заявлял, что Украине и россии придется «обменяться некоторыми территориями» ради мира.

Напомним, ранее сенаторы США договорились с администрацией Дональда Трампа об обновленном законопроекте по санкциям против россии и стран, которые покупают российские нефть и газ.

Линдси Грэм, который 10 июля находился в Киеве и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что администрация Трампа готова поддержать согласованную версию документа.

Также сообщалось, что в Белом доме продолжаются споры среди советников Дональда Трампа относительно дальнейшего курса войны с Ираном. Часть советников призывает ограничить операцию из-за экономических последствий, в то же время сторонники более агрессивного курса, среди которых сенаторы Линдси Грэм и Том Коттон, а также медиакомментаторы, призывают поддерживать военное давление.

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