Министры стран ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против россии

Министры иностранных дел стран Европейского Союза не смогли достичь согласия по 21-му пакету санкций против россии.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

8 июня 2026, 16:18 Каллас озвучила сумму общих финансовых потерь россии в результате санкций Западные санкции уже нанесли российской экономике ущерб на сумму от 1,2 до 1,5 трлн долларов США, заявила глава евродипломатии.

«Я сожалею, что у нас нет соглашения по 21-му пакету. Хотя, должна сказать, мы довольно близки к соглашению», – сказала она.

По словам Каллас, работа над санкционным пакетом продолжится уже в ближайшие дни. Она подтвердила, что в среду послы государств-членов ЕС снова соберутся для поиска компромисса, однако не стала уточнять, какие именно ограничения остаются предметом споров.

«Наша цель – достичь соглашения. Если соглашения не будет, мы начнем работать над «планом Б». Но сейчас мы работаем над «планом А» на среду», – добавила глава евродипломатии.

Напомним, 21-й пакет санкций против россии был представлен 9 июня. Теперь его должны рассмотреть и утвердить все государства-члены ЕС.

Накануне стало известно, что имена главы русской православной церкви патриарха Кирилла и основателя российской нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова исключили из проекта 21-го пакета санкций Европейского Союза против россии. Такого решения было принято после требования Болгарии.

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