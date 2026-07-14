Сестра покойного Линдси Грэма временно займет его место в Сенате

Сестра покойного Линдси Грэма Дарлайн Грэм Нордон назначена временной сенаторкой от штата Южная Каролина. Она завершит срок полномочий своего брата, который истекает в январе.

Об этом сообщает Associated Press.

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Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил о назначении Нордон на пресс-конференции в понедельник, 13 июля. Дарлайн Грэм станет первой женщиной, которая будет представлять Южную Каролину в Сенате США.

«Это большая честь для меня. Линдси всегда был рядом со мной. А теперь я буду рядом с ним», – заявила она после объявления о назначении.

Дарлайн Нордон часто сопровождала Линдси Грэма во время важных политических событий, выступала на мероприятиях и появлялась в его предвыборных материалах. Как отмечает издание, после ранней смерти родителей именно Грэм взял на себя воспитание сестры, а позже стал её законным опекуном.

Дарлайн Грэм ранее работала оптиком, а также занимала должности в нескольких государственных структурах Южной Каролины, в частности в Комиссии по делам незрячих и Департаменте занятости и рабочей силы. Она живёт в Лексингтоне, окончила Колледж Чарльстона и имеет степень магистра по реабилитационному консультированию.

Как известно, после смерти сенатора Линдси Грэма в штате началась борьба за его место. Среди возможных претендентов на место Грэма называют вице-губернатора Южной Каролины Памелу Эветт, конгрессвумен Нэнси Мейс, конгрессмена Ральфа Нормана, представителя Рассела Фрая, бизнесмена Марка Линча и бывшего губернатора штата Марка Сенфорда.

Напомним, Линдси Грэм умер 11 июля в Вашингтоне. В пресс-службе политика сообщили, что предварительной причиной смерти Грэма стало расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

Также известно, что незадолго до смерти американский сенатор находился с официальным визитом в Украине.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим защитником свободы. Соболезнования также выразил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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