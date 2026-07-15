В «Укроборонпроме» назначили временного руководителя после отставки Сметанина

Политика
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После увольнения генерального директора Укроборонпрома Германа Сметанина был начат конкурсный отбор на соответствующую должность, а компания назначила временного руководителя.
mod.gov.ua

Наблюдательный совет АО «Украинская оборонная промышленность» («Укроборонпром») на фоне увольнения Германа Сметанина начал конкурсный отбор на должность генерального директора. Временным руководителем компании назначили Сергея Боева.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Укроборонпрома».

Как отмечается, Наблюдательный совет компании начал поиск нового генерального директора, а пока будет продолжаться конкурсный отбор, временно исполнять обязанности руководителя «Укроборонпрома» будет экс-заместитель министра обороны Сергей Боев.

В компании подчеркивают, что новый временный руководитель имеет значительный опыт в оборонной отрасли и государственном управлении.

Также в Укроборонпроме поблагодарили Сметанина за руководство и пожелали успехов временному главе компании.

Стоит отметить, что Боев занимал должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и заместителя министра обороны, где отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса и взаимодействие с международными партнерами.

В частности, с 5 февраля 2026 года Боев был назначен заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции, работал на этой должности до понедельника, 13 июля.

Как известно, во вторник, 14 июля, Сметанин сообщил, что уходит с должности генерального директора, причину своего решения он не назвал.

Напомним, что 6 июля в городе Вишневое Киевской области после российской атаки началась повторная детонация прямо в жилом районе, местные власти временно эвакуировали более 600 человек. В результате российской атаки на Киевщину погибли 10 человек, еще 26 человек получили ранения.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, что в жилой зоне в Вишневом находился склад одного из предприятий Укроборонпрома. Он также пообещал, что структуре концерна будут увольнения.

В воскресенье, 12 июля, Укроборонпром уволил двух руководителей после взрывов складов в Вишневом.

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