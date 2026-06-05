Палата представителей США одобрила пакет помощи Украине и санкции против рф

Палата представителей США приняла масштабный законопроект, предусматривающий многомиллиардную помощь Украине и ужесточение санкций против россии, вопреки сопротивлению руководства Республиканской партии и президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN.

3 июня 2026, 23:57 Помощь Украине на $400 млн: Рубио анонсировал решение в ближайшее время Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вскоре станет известно о судьбе 400 млн долларов помощи Украине, которую Пентагон задерживал в течение нескольких месяцев, несмотря на одобрение Конгрессом США.

Решение о выделении нового пакета помощи и принятии новых санкций против рф поддержали 226 конгрессменов. Против высказались 195. К большинству присоединились 18 республиканцев и один независимый депутат, что фактически обеспечило двухпартийную поддержку инициативы.

Издание пишет, что голосование продемонстрировало углубление разногласий в Республиканской партии относительно войны в Украине. Часть законодателей выступает за продолжение помощи Киеву, тогда как другие настаивают на сокращении вовлеченности США в войну.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призывал республиканцев не поддерживать законопроект, аргументируя это необходимостью дать президенту пространство для переговоров с россией.

Отмечается, что документ попал в зал благодаря процедуре discharge petition – механизму, позволяющему обойти руководство Палаты, если его подписывают минимум 218 законодателей.

Законопроект, принятый Палатой представителей, включает:

военную помощь Украине в размере $1,8 млрд;

новые санкции против российских энергетических компаний;

ограничения для банковского сектора рф;

повышенные торговые барьеры для российских товаров;

расширение программ военных поставок и продажи вооружений Украине.

Однако, как пишет ABC News, теперь документ передан в Сенат, где для его принятия необходимо минимум 60 голосов, чего добиться в нынешних условиях будет сложно. После этого законопроект может быть направлен на подпись или, что более вероятно, вето президента США Дональда Трампа.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио анонсировал новости касательно предоставления Украине 400 миллионов долларов военной помощи, выделение которых Пентагон задерживал несколько месяцев.

Между тем сообщалось, что в проекте американского госбюджета на 2027 год администрация Белого дома не предусмотрела отдельного финансирования для программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), которая обеспечивала долгосрочные контракты на поставку оружия для ВСУ.

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