Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении войны с Ираном – СМИ

Президент США Дональд Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении американских военных ударов по Ирану.] Это позволяет Пентагону продолжать использование вооруженных сил в течение дополнительных 60 дней без отдельного одобрения законодателей.**

Об этом сообщает объявил о возобновлении морской блокады Ормузского пролива, которая должна начать действовать во вторник в 16:00 по восточному времени США. Также он заявил, что США должны получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех грузов, которые проходят через пролив.

В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

Напомним, на прошлой неделе американские военные провели четыре волны ударов по целям в Иране, заявив, что они стали ответом на атаки Тегерана против гражданских судов в районе Ормузского пролива. По данным Центрального командования США, было поражено более 300 целей на территории Ирана.

В частности, накануне Соединенные Штаты завершили новую серию ударов по военным объектам Ирана.]** Операция длилась пять часов и была направлена на ослабление способности Тегерана атаковать коммерческое судоходство.

До этого, как известно, {embe. В результате атаки погиб член экипажа, среди раненых – граждане Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.