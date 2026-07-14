В Польше предъявили обвинение мужчине, который оскорблял в автобусе украинских детей

Прокуратура польского города Бельско-Бяла предъявила обвинение 54-летнему гражданину Польши, публично оскорблявшему трех гражданок Украины, среди которых были две 11-летние девочки, в общественном транспорте.

Об этом сообщает TVP Info.

10 июля 2026, 14:07 Только каждый десятый украинец считает Польшу близким другом – исследование Самый большой кластер украинцев считает Польшу непредсказуемым и сложным соседом. И только каждый десятый житель нашей страны отмечает, что Варшава – близкий друг Киева.

Мужчину обвиняют в оскорблении по национальному признаку и применению физического воздействия. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде полицейского надзора и запрета контактировать с потерпевшими.

Как сообщила представитель прокуратуры Малгожата Мось-Браховская, подозреваемый признал вину и дал подробные показания. Прокуратура также допросила обеих 11-летних девушек.

«Одно, что могу сказать, – здесь исключены какие-либо провокационные или вульгарные действия с их стороны», – заявила Мось-Браховская.

Напомним, инцидент произошел 12 июля. На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как мужчина агрессивно и с использованием нецензурной лексики обращается к украинским детям. Перевозчик сообщил, что водитель автобуса вмешался в ситуацию, отвлек нападающего, а на ближайшей остановке заставил его покинуть салон.

Стоит также отметить, что недавно в Польше задержали мужчин, которые проверяли украинцев на поддержку Степана Бандеры.

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