Россияне ударили кассетным боеприпасом по окрестностям Сум, есть пострадавшие

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Российские войска 14 июля атаковали Сумы, предварительно, с применением кассетного боеприпаса, в результате чего пострадали пять человек.
Иллюстративное фотоGetty Images

Российские оккупационные войска вечером 14 июля атаковали окраины Сум, предварительно, с применением кассетного боеприпаса. В результате обстрела пострадали по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.

В Сумах возросло число погибших в результате авиаудара рф 11 июляВ результате российского удара по Сумам 11 июля погиб еще один человек, находившийся в больнице и был в крайне тяжелом состоянии.

Как отмечается, в результате российской атаки были повреждены частные жилые дома.

«Вечером враг нанес удар по живому сектору на окраине Сум. Предварительно – с применением кассетного боеприпаса», – говорится в сообщении.

Кроме того, было зафиксировано попадание российских беспилотников на территории Сумской общины. В ОВА предупреждают, что на улицах вблизи места удара могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Позже стало известно по меньшей мере о пяти пострадавших.

«Двух женщин и мужчину с ранениями обследуют. Они находятся под наблюдением медиков, им оказывают всю необходимую помощь», – написал Григоров, добавив, что еще двух мужчин после осмотра перевели на амбулаторное лечение.

Напомним, сегодня оккупанты атаковали два торговых судна под флагами Танзании и Либерии, которые следовали в рамках морского коридора в Черном море. Среди членов экипажей есть пострадавшие.

Позже оккупационная армия россии вечером 14 июля нанесла очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Во время атаки беспилотник рф снова попал в иностранное гражданское судно, жертвами атаки стали два человека.

Также в Очакове Николаевской области зафиксировано попадание по медицинскому учреждению и многоквартирным домам, есть пострадавшие.

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Пострадавшие Сумская область Сумы Раненые Атака Обстрел Кассетные боеприпасы
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