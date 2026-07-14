Оккупанты снова атаковали иностранные суда в Черном море, есть жертва и пострадавшие

Национальная безопасность
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Враг нанес очередной удар по судам, следовавшим в пределах морского коридора в Черном море. Погиб капитан, еще три человека пострадали.
Фото: Алексей Кулеба/ Telegram

Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданским судам, следовавшим в пределах морского коридора в Черном море. Под атаку попали два торговых корабля под флагами Танзании и Либерии.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, в результате российской атаки погиб капитан одного из судов. Экипаж в составе 11 моряков удалось эвакуировать на берег.

При этом трое членов экипажа получили ранения, им уже оказывают необходимую помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Каждый такой циничный удар врага – военное преступление против мирных людей, гражданского судоходства и мировой продовольственной безопасности», – написал Кипер.

Напомним, что в понедельник, 13 июля, российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки в одном из портов Одесской области. Погибли пять человек, еще 10 получили травмы и ранения.

Кроме того, 13 июля враг нанес комбинированный удар по самой Одессе. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры, пострадали гражданские.

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