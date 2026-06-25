Минфин США исключил семерых россиян из санкционных списков

Министерство финансов США исключило семерых граждан россии, два российских грузовых судна и две турецкие компании из санкционного списка.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Из списка граждан особых категорий и запрещённых лиц (SDN) были исключены:

Иван Потанин (сын олигарха Владимира Потанина, главы концерна «Норильский никель»;

Герман Белоус (заместитель председателя правления АО АКБ «Новикомбанк»);

Ирина Кремлёва (член правления ПАО Банк «ФК Открытие»);

Михаил Клюкин (член наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»);

Виктор Николаев (член правления ПАО Банк «ФК Открытие»);

Надия Черкасова (член правления ПАО Банк «ФК Открытие»);

Максим Смирнов (гражданин рф);

В сообщении также указано, что санкции были сняты с двух российских грузовых судов – «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров», которые были связаны с Государственной транспортной лизинговой компанией россии.

Кроме того, из санкционного списка исключили две турецкие компании – «IDA Asansor» и «DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI», которые ранее попали под ограничения из-за связей с россией.

Минфин США не объяснил причин исключения указанных лиц, судов и компаний из санкционного списка. Большинство из них были внесены в SDN в рамках санкционной политики Вашингтона в отношении россии после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, в конце мая Министерство финансов США обновило санкционные списки и исключило из них 76 устаревших позиций. Среди них два российских танкера и 11 граждан россии.

Также ранее Минфин США принял решение снять санкционные ограничения с двух российских контейнеровозов и одного сухогрузного судна.

Кроме того, накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может восстановить все санкции против российской нефти после заключения мира с Ираном.

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