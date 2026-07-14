Проводил разведку систем ПВО: Польша перехватила над Балтийским морем российский Ил-20

Польские истребители перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20, пытавшийся приблизиться к воздушному пространству Польши.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш, RMF24.

1 октября 2025, 16:42 Какие страны готовы сбивать вражеские дроны и «самолеты-нарушители» над Европой После появления неизвестных дронов в небе Европы и пролетов военных самолетов рф ряд европейских стран заявили о готовности сбивать нарушителей воздушного пространства, как это сделала в 2015 году Турция. Подробнее – на инфографике.

По его словам, это первая за продолжительное время попытка российского самолета приблизиться к польской морской границе с целью разведки систем противовоздушной обороны.

«Пара наших истребителей перехватила российский разведывательный самолет, пытавшийся влететь в польское воздушное пространство. Пусть это событие осознает всем, кто пытается исказить реальность того, что россия представляет прямую угрозу», – заявил министр.

По его словам, после установления контакта и предупреждения экипаж российского самолета сменил курс и вернулся в направлении рф.

Напомним, недавно стало известно, что на саммите НАТО в Анкаре приняли решение модернизировать миссию патрулирования воздушного пространства Baltic Air Policing до формата воздушной обороны. В частности, пилоты истребителей получили право уничтожать дроны и другие объекты над странами Балтии, которые представляют угрозу.

А ранее сообщалось, что Британия перехватила самолеты рф, которые опасно маневрировали возле авианосца в Арктике.

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