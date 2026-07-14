На Одесчине под вражеский обстрел попало еще одно иностранное судно, есть жертвы

Оккупационная армия россии вечером 14 июля нанесла очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В ходе атаки беспилотник рф попал в гражданское судно под флагом Маршалловых островов.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Он рассказал, что жертвами атаки стали два человека. В результате попадания была повреждена надстройка судна, после чего на борту вспыхнул пожар.

«Искренние соболезнования родным и близким погибших. Враг и дальше сознательно наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, грубо нарушая международное гуманитарное право», – написал Кипер.

Напомним, сегодня оккупанты атаковали два торговых корабля под флагами Танзании и Либерии, которые следовали в пределах морского коридора в Черном море. Среди членов экипажей есть пострадавшие.

А 13 июля российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки в одном из портов Одесской области. Погибли пять человек, еще 10 получили травмы и ранения.

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