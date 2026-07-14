Туск ответил, почему Польша не присоединилась к антибаллистической коалиции

Польша пока не присоединится к Антибаллистической коалиции, поскольку промышленность страны не готова к участию в таком проекте.
Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, его цитирует портал PAP.
«Если будет готово промышленное предложение со стороны польских компаний, то мы присоединимся к этой коалиции», – сказал политик.
По его словам, в данный момент польские предприятия анализируют свои производственные возможности и потенциальный вклад в проект. Только после этого Варшава будет принимать решение о присоединении к коалиции.
Напомним, 13 июля Украина совместно с Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Испанией, Швецией и Великобританией договорились о создании единой системы защиты от баллистических ракет под названием FREYJA.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в случае поддержки партнеров проект FREYJA может перейти к практической реализации уже в ближайшее время. Также известно, что компания Fire Point уже провела испытания ракеты для комплекса ПВО FREYJA.
На инфографике «Слово и дело» – какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны.
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