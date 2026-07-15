Трамп допустил принятие законопроекта Грэма о санкциях против рф: какие ограничения могут добавить

Вероятность принятия и подписания законопроекта о новых санкциях США против россии, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом, является «достаточно высокой». При этом в законопроект могут добавить ограничения против Ирана и «Хезболлы».

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

13 июля 2026, 04:30 СМИ объяснили, почему смерть Линдси Грэма может быть плохой новостью для Украины После смерти сенатора Линдси Грэма Украина потеряла одного из главных союзников в команде Дональда Трампа.

У американского лидера спросили, подпишет ли он законопроект о новых антироссийских санкциях в течение недели или двух. На что президент США ответил, что покойный сенатор Грэм «очень этого хотел».

«Это в честь Линдси. Это было его дело. Он стремился к этому больше всего на свете. Вы знаете, как он к этому относился. И есть большая вероятность, что это будет сделано», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что законопроект, который разработали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, в настоящее время рассматривается.

В частности, глава Белого дома выразил предположение, что разработчики законопроекта и американские законодатели, вероятно, внесут в него также Иран и террористическую ливанскую группировку «Хезболла».

«Я думаю, что можно добавить к нему Иран. Они собираются добавить Иран, и это будет очень серьезным шагом, если они это сделают. Возможно, добавят и Хезболлу. Просто добавьте тех, кто имеет дело с Хезболлой», – заявил президент США.

Также Трамп добавил, что введение вторичных санкций против Китая и Индии пока не обсуждалось.

Как известно, накануне сообщалось, что Трамп готов поддержать принятие двухпалатного законопроекта о существенном усилении антироссийских санкций, инициатором которого был умерший сенатор Грэм.

Кроме этого, накануне Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении американских военных ударов по Ирану.

Напомним, Линдси Грэм умер 11 июля в Вашингтоне. Незадолго до смерти американский сенатор находился с официальным визитом в Украине. Пресс-служба политика уже назвала предварительную причину смерти Грэма.

Отметим, 10 июля стало известно, что сенаторы США согласовали с администрацией Трампа новые санкции против рф. Грэм, который в тот же день находился в Киеве и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что администрация Трампа готова поддержать согласованную версию документа.

Также ранее Палата представителей США ранее проголосовала за крупный пакет многомиллиардной помощи Украине и новые ограничения против россии, преодолев сопротивление президента США Дональда Трампа и лидеров Республиканской партии.

Вместе с тем недавно Министерство финансов США сняло санкции с семи россиян, двух российских грузовых судов и двух компаний из Турции.

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