Войска США вновь атаковали более 90 военных целей в Иране, Тегеран ответил

В ночь на 9 июля США нанесли новую серию ударов по территории Ирана, атаковав почти сотню целей. В ответ Тегеран атаковал американские военные объекты в двух странах Ближнего Востока.

Об этом сообщают Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х и агентство Reuters..

Военное командование США уточняет, что новые удары были осуществлены в ответ на нападения на три грузовых судна в Ормузском проливе во вторник, 7 июля.

«8 июля силы CENTCOM завершили очередной раунд ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство и мирных гражданских моряков в Ормузском проливе... Эти удары прозвучали после успешного проведения наступательных операций в Иране накануне вечером», – говорится в заявлении.

Согласно отчету CENTCOM, войска США нанесли удары по около 90 иранским военным целям, среди которых: системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и военная логистическая инфраструктура вдоль иранского побережья.

В то же время, как пишет Reuters, в ответ Тегеран атаковал Кувейт и Бахрейн, где расположены военные базы США. В частности, Минобороны Кувейта заявило, что перехватывает ракеты и дроны, тогда как Катар на короткое время объявил тревогу о «повышенной угрозе безопасности», но позже объявил об отбое.

По данным СМИ, во вторник, 7 июля, в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один – днем ранее. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, в машинном отделении которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, однако источники сообщали, что возгорание могло повлечь за собой взрыв.

Напомним, 22 июня между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разного толкования положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительное напряжение также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.

В частности, накануне Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атаки на три торговых судна в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива. Также Вашингтон отозвал лицензию, которая позволяла Тегерану продавать нефть. Обострение снова поставило под угрозу хрупкое перемирие между странами.

Также впоследствии Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня с Ираном больше не действует после того, как Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по иранским целям.

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