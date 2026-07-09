Украине понадобятся годы для начала производство ракет Patriot: СМИ назвали главные преграды

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Украине производить ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Впрочем, реализовать такой проект быстро вряд ли удастся – этому мешают сложные технологии, проблемы с поставками комплектующих и постоянная угроза российских ударов.

Об этом пишет Bloomberg.

30 июня 2026, 16:43 Какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны С начала вторжения рф наибольшее количество систем ПВО для Украины передали США, Германия и Чехия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По словам Трампа, Украина может получить лицензию на производство ракет Patriot. В то же время он дал понять, что это не означает быстрого увеличения поставок готовых американских ракет.

«Так вы не сможете жаловаться, что мы не даем вам достаточно. Мы еще не сообщили об этом компании, но это уладится», – сказал президент США во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако, как отмечают эксперты, наладить производство современных ракет Patriot – чрезвычайно сложная задача. Кроме постоянной угрозы российских ударов, Украина столкнется с жестким контролем США над критическими технологиями и нехваткой специализированного оборудования. Будут мешать также перегруженные цепочки поставок.

Как известно, самая современная модификация PAC-3, способная перехватывать баллистические ракеты, сейчас выпускается только в США и Японии.

Производство ракет требует высокотехнологичных компонентов, в частности систем наведения, твердотопливных двигателей и специальных рулевых двигателей, которые нельзя просто приобрести на рынке.

Эксперты также обращают внимание, что любой завод по производству ракет в Украине станет одной из главных целей для российских ударов. Именно поэтому часть аналитиков считает, что безопаснее было бы разместить такое производство в соседней Польше.

На этой неделе польское правительство уже подписало соглашение о создании на своей территории центра по обслуживанию ракет PAC-3 для европейских стран.

Издание пишет, что до полномасштабного вторжения Украина имела мощный оборонно-промышленный комплекс, однако сегодня не производит современных ракет для систем ПВО западного образца. В то же время украинские предприятия успешно производят дальнобойные беспилотники и другие средства поражения, которые используются для ударов по военным объектам в глубине территории россии.

В США тем временем также наращивают производство Patriot. Компания Lockheed Martin планирует увеличить выпуск ракет втрое, однако ожидается, что этого уровня удастся достичь только к 2030 году.

Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры со США по поводу лицензии на собственное производство ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Вскоре стало известно, что американские власти рассматривают возможность предоставить лицензии своим оборонным фирмам на выпуск оружия в Европе и Украине. В частности, с такой инициативой к компаниям в США может обратиться Дональд Трамп.

В конце концов, во время встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп предположил, что Вашингтон готов предоставить Украине право на производство ракет для систем Patriot.

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