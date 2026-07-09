Россия ударила по Украине баллистикой и почти сотней дронов: сколько целей удалось уничтожить

В ночь на четверг, 9 июля, российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив две баллистические ракеты, а также 94 ударных беспилотника различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

8 июля 2026, 17:44 А вот теперь – война. Колонка Леонида Швеца Россия активизировала единственный оставшийся козырь – баллистику, Украина – усилила дальнобойные удары по целям в рф.

По информации военных, противник выпустил баллистическую ракету «Искандер-М» из временно оккупированного Крыма, а также 94 дрона типа Shahed (в том числе реактивные), «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия» – из районов Брянска, Миллерово, Орла в рф, а также ВОТ Крыма и Донецка.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинские защитники уничтожили или подавили средствами РЭБ 72 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных дронов на 13 локациях, а еще в четырех местах упали обломки сбитых беспилотников.

Напомним, днем 8 июля россияне атаковали ударными дронами столицу Украины. В результате падения БПЛА в Деснянском районе Киева произошел пожар, погибли три человека, также есть раненые.

Кроме этого, армия путина повторно атаковала Киев вечером, попав в многоэтажку, и нанесла удар по инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли два человека, еще двое пострадали.

Также в результате российской ракетной атаки по Немышлянскому району Харькова пострадали 42 человека.

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