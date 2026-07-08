Казахстан ответил на обвинения в использовании своей территории для атак на рф

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о якобы использовании территории страны для запуска беспилотников, которые атаковали объекты в россии. В ведомстве заявили, что такие сообщения не имеют никакого фактического подтверждения.

Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на заявление МИД Казахстана.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Поводом для официальной реакции стали высказывания депутата Саратовской областной думы рф, члена общественного совета при Минобороны россии, полковника запаса Вячеслава Калинина. Он предположил, что атака на Омский нефтеперерабатывающий завод могла быть осуществлена не с территории Украины, а из Казахстана.

По словам Калинина, украинский беспилотник якобы не смог бы незаметно преодолеть такое расстояние до Омска, поэтому он высказал версию о возможном запуске дрона с территории соседнего государства. Также российский депутат заявил, что Астане якобы «пора определиться со своим местом» в противодействии так называемой инфраструктурной войне против россии.

В ответ Министерство иностранных дел Казахстана подчеркнуло, что в последнее время в медиа распространяются провокационные заявления о возможном использовании территории страны для запуска БПЛА, однако они не соответствуют действительности.

В ведомстве назвали подобные публикации «необоснованными инсинуациями», которые направлены на «искажение характера казахстанско-российских отношений».

Также в МИД подчеркнули, что Казахстан придерживается миролюбивой, сбалансированной и ответственной внешней политики, основанной на принципах добрососедства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела других государств. Именно поэтому территория страны, по словам представителей МИД, не может быть использована для атак.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку на Омский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших в россии. Для этого украинские беспилотники преодолели расстояние в почти 2500 километров.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар по предприятию нанесли с помощью модернизированных дронов Fire Point.

Как известно, в результате атаки работа Омского НПЗ, который является крупнейшим в рф, на данный момент остановлена.

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