Антикоррупционный суд назначил заседание по делу экс-прокурора ГПУ Кулика

Высший антикоррупционный суд назначил на 13 июля подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего заместителя начальника департамента Генеральной прокуратуры Константина Кулика в злоупотреблениях.

Такое решение 3 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить подготовительное судебное заседание в 10:00 13 июля 2026 года в помещении ВАКС. В подготовительное судебное заседание вызвать участников судебного производства. Предложить участникам судебного производства в срок до 13 июля 2026 года подготовить, при наличии для того оснований, процессуальные документы для решения вопросов», – говорится в решении.

Ранее ВАКС применил заочную меру пресечения в виде содержания под стражей к Кулику.

Напомним, по версии следствия, Ощадбанк обратился в ГФС с жалобой на решение о взыскании налогов. Подозреваемый на тот момент первый замглавы ГФС Сергей Билан, имея исключительное право подписи решений по результатам рассмотрения жалоб и действуя в интересах предприятия, намеренно не подписал готовый проект соответствующего решения в установленный срок. В результате этого жалоба была автоматически удовлетворена, а бюджет упустил возможность взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн грн.

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