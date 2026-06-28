США ответили ударами на атаку танкера: Трамп выступил с новой угрозой Ирану

Соединенные Штаты нанесли новые авиаудары по военным объектам Ирана после атаки иранского беспилотника на нефтяной танкер вблизи Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае новых нарушений Тегеран может «перестать существовать».

Об этом пишет Reuters.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По данным Центрального командования США (CENTCOM), американские силы атаковали военные объекты вечером 27 июня в ответ на удар дрона-камикадзе по танкеру M/T Kiku под флагом Панамы, который перевозил более два миллиона баррелей нефти.

В Вашингтоне заявили, что Ирану была предоставлена возможность соблюдать договоренности о прекращении огня, однако Тегеран продолжил агрессивные действия против международного судоходства.

По информации CENTCOM, под ударами оказались объекты военного наблюдения, системы связи, позиции противовоздушной обороны, склады беспилотников, а также средства минирования.

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение операции в своей соцсети Truth Social и озвучил новые угрозы. По его словам, американская авиация уничтожила склады ракет и дронов, а также прибрежные радарные комплексы Ирана.

«Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть благоразумными и будем вынуждены военным путем довести до конца то, что очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать», – заявил Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс возложил ответственность за эскалацию на Иран, подчеркнув, что Вашингтон соблюдает соглашение о прекращении огня, но любые атаки получат силовой ответ.

Иран официально не комментировал сообщения об ударах США. В то же время Министерство иностранных дел страны заявило, что нанесенные ранее удары были «оборонительными» и были направлены по военным объектам, связанным со США.

Государственное телевидение Ирана также сообщило, что Корпус стражей исламской революции произвел «предупредительные выстрелы» в направлении судов, которые якобы двигались по несогласованным маршрутам через Ормузский пролив. После этого, как утверждает Тегеран, другие суда начали обращаться к иранским властям за разрешением на проход.

Напомним, ранее между США и Ираном был подписан меморандум о взаимопонимании и создана дорожная карта, которая должна была привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. В рамках этих договоренностей Вашингтон ввел двухмесячное послабление санкций, выдав лицензию на торговлю иранскими нефтепродуктами, а Дональд Трамп отчитался о разблокировании Ормузского пролива и восстановлении движения транспорта.

Однако ситуация в регионе снова резко обострилась после заявлений американского президента об ударах иранских БПЛА по судам. В ответ на атаку иранских сил на коммерческое грузовое судно, которая произошла 26 июня, США нанесли авиаудары по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива.

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