Трамп рассматривал возможность возобновления боевых действий с Ираном – WSJ

Президент США Дональд Трамп в последние дни рассматривал возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана, однако пока решил продолжить дипломатические переговоры с Тегераном.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По данным издания, Трамп провел несколько встреч с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, во время которых обсуждались варианты отказа от переговоров и возобновления масштабных авиаударов по Ирану. Некоторые американские чиновники называли такой сценарий «завершением дела».

Впрочем, окончательного решения президент не принял. По словам источников, он считает, что новый раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатический процесс и уменьшить шансы США на достижение главной цели – ликвидации иранской ядерной программы.

Собеседники WSJ также сообщили, что Трамп не возражает, если переговоры по новому ядерному соглашению продлятся дольше установленного дедлайна 18 августа. Это, по его мнению, даст сторонам больше времени для достижения договоренностей. В настоящее время президент считает достаточным наносить лишь точечные удары по Ирану в ответ на нарушение достигнутых договоренностей.

По информации издания, последние консультации свидетельствуют о том, что Белый дом ищет способ выйти из дипломатического тупика в отношениях с Тегераном, но пока не отказывается от возможности возвращения к военному сценарию. В то же время американские чиновники признают, что возобновление войны фактически означало бы провал нынешних дипломатических усилий.

По данным WSJ, ранее президент также говорил своим помощникам, что готов возобновить масштабные боевые действия лишь в случае гибели американских военнослужащих в результате действий Ирана.

Напомним, всего 11 дней назад между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация вновь обострилась из-за взаимных ударов и различного толкования положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительную напряженность также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.

Недавно сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о прекращении взаимных атак и уже 30 июня проведут новый раунд переговоров в столице Катара – Дохе.

Однако позже стало известно, что Иран отказался от прямых переговоров с американской делегацией в Дохе, которая после этого провела разговор только с катарскими посредниками. В свою очередь Тегеран выдвинул ряд новых условий для продолжения диалога с Вашингтоном.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.